Алексей Самсонов рассказал, что происходит за кулисами проекта «Дом-2»

Фото из личного архива Алексея Самсонова

В реалити-шоу «Дом-2» было очень много грязи, поэтому люди его перестали смотреть. Молодое поколение тоже не прониклось, поскольку шоу лишено какого-либо смысла. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил экс-участник проекта Алексей Самсонов.

— Раньше «Дом-2» был как детский лагерь, но только для взрослых: поел, поспал, влюблялся, расстался или женился. А сейчас приходят новые герои, которые транслируют абсолютно иные ценности. Девушки лезут в чужие семьи, рушат их, а потом бросают мужчин, которых увели. По мужчинам вообще невозможно понять, кого они любят — девушек или парней. В последний раз я был четыре месяца назад на проекте, там ужасная атмосфера, и я бы не остался и дня в окружении этих людей. Жаль тех, кто лишился работы, да и прискорбно от осознания того, что проект закрывают. Однако в том формате, в котором он сейчас существует, его можно смотреть только под наркозом.

Самсонову шоу в свое время принесло популярность, благодаря чему сейчас он активно занимается блогерской сферой и развитием своих соцсетей. Собеседник «ВМ» отметил, что не принял бы участие в проекте, если бы его позвали в качестве героя.

— Слишком много грязи и пошлости. От «Дома-2» осталось одно выжженное поле, — добавил он.

Ранее стало известно о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Финальный выпуск выйдет 30 декабря. Шоу стартовало в эфире ТНТ в 2004 году.

Читайте также:«Убогое шоу»: Солнцев рассказал, как пытались спасти «Дом-2» от закрытия