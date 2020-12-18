Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Алексей Самсонов рассказал, что происходит за кулисами проекта «Дом-2»
Фото из личного архива Алексея Самсонова

Алексей Самсонов рассказал, что происходит за кулисами проекта «Дом-2»

Рафаэль Залян

Звезды

В реалити-шоу «Дом-2» было очень много грязи, поэтому люди его перестали смотреть. Молодое поколение тоже не прониклось, поскольку шоу лишено какого-либо смысла. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил экс-участник проекта Алексей Самсонов.

— Раньше «Дом-2» был как детский лагерь, но только для взрослых: поел, поспал, влюблялся, расстался или женился. А сейчас приходят новые герои, которые транслируют абсолютно иные ценности. Девушки лезут в чужие семьи, рушат их, а потом бросают мужчин, которых увели. По мужчинам вообще невозможно понять, кого они любят — девушек или парней. В последний раз я был четыре месяца назад на проекте, там ужасная атмосфера, и я бы не остался и дня в окружении этих людей. Жаль тех, кто лишился работы, да и прискорбно от осознания того, что проект закрывают. Однако в том формате, в котором он сейчас существует, его можно смотреть только под наркозом.

Самсонову шоу в свое время принесло популярность, благодаря чему сейчас он активно занимается блогерской сферой и развитием своих соцсетей. Собеседник «ВМ» отметил, что не принял бы участие в проекте, если бы его позвали в качестве героя.

— Слишком много грязи и пошлости. От «Дома-2» осталось одно выжженное поле, — добавил он.

Ранее стало известно о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Финальный выпуск выйдет 30 декабря. Шоу стартовало в эфире ТНТ в 2004 году.

Читайте также:«Убогое шоу»: Солнцев рассказал, как пытались спасти «Дом-2» от закрытия

ШоуТНТтелепроект «Дом-2»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте