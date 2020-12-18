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«Убогое шоу»: Солнцев рассказал, как пытались спасти «Дом-2» от закрытия
Фото: Из личного архива Рустама Солнцева

«Убогое шоу»: Солнцев рассказал, как пытались спасти «Дом-2» от закрытия

Рафаэль Залян

Звезды

Реалити-шоу «Дом-2», которое пыталось омолодить свою аудиторию и соответствовать трендам, потерпело поражение. Такое мнение высказал бывший участник проекта Рустам Солнцев в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По его мнению, организаторы шоу совершили огромную ошибку, пригласив в качестве ведущих блогеров, которые «не вытянули формат»:

— Саша Спилберг, которую пригласили в надежде на то, что она как-то поможет расширить аудиторию или подтянет более молодых зрителей, не справилась с задачей. Потому что она не понимает, что собой представляет этот проект, у нее нет истории, связанной с ним. Кроме того, я предупреждал гендиректора проекта Александра Расторгуева, что пришлые люди, даже если речь идет о популярном в Сети человеке, только ухудшат позиции шоу.

Последним «гвоздем в крышке гроба» проекта стала новая концепция, на которую ориентировались организаторы, уверен Солнцев:

— В последнее время они приглашали на шоу исключительно девушек легкого поведения и эскортниц. Людям это приелось, потому что взрослая аудитория смотреть долго на проституток, творящих беспредел, без омерзения не будет. Да и потом, этот проект уже никому не нужен, в нем нет необходимости. Когда его закроют, о нем, конечно, будут вспоминать, но исключительно в негативном ключе.

Солнцев отметил, что в период, когда он был участником «большой стройки», интерес зрителей к шоу был на высоком уровне:

— Наша команда постаралась сделать все, чтобы «Дом-2» стал одной из любимых программ молодежи. Мы реально строили свою любовь, а сейчас «Дом-2» — это просто публичный дом.

Солнцев исключил вероятность возобновления проекта с участием тиктокеров, с которыми организаторы «пытаются подружиться»:

— Для тиктокеров «Дом-2» — это тьма тараканья. Они вообще не воспринимают такой формат, это бред. У них свои проекты, и вряд ли они захотят хоть как-то быть связаны с этим теперь уже убогим шоу.

При этом Солнцев выразил благодарность за то, что в свое время проект сделал его популярным и узнаваемым. Как признался экс-участник «большой стройки», он нисколько не сожалеет о своем участии в шоу.

Ранее стало известно о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Финальный выпуск выйдет 30 декабря. Шоу стартовало в эфире ТНТ в 2004 году.

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телеканал ТНТтелепроект «Дом-2»Рустам Солнцев
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