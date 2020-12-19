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Сильный снегопад пообещали москвичам утром в субботу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сильный снегопад пообещали москвичам утром в субботу

Виктория Родимкина

Город

Снегопад в Москве продолжится в утренние часы 19 декабря, за день снежный покров увеличится на два–три сантиметра. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в субботу, 19 декабря.

По его словам, к концу дня снежный покров в городе местами вырастет до 11 сантиметров.

— Это будет достаточно комфортная погода со слабым минусом, снежком, наибольшая интенсивность которого, конечно, будет в утренние часы: сейчас и ближайший час. Всего выпадет 2–3 миллиметра осадков, что добавит 1–3 сантиметра снега, — цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец уточнил, что в столице на данный момент снежный поров составляет восемь сантиметров.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега. Предупреждение будет действовать до 18:00 субботы, 19 декабря.

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