Помпео обвинил Россию в кибератаках на американские госведомства

Фото: U.S. Department of State / Ron Przysucha

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Россия участвовала в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США.

По его словам, значительные усилия предпринимались для того, чтобы внедрить часть программного обеспечения третьей стороны в систему правительства США, а также в системы частных компаний и правительств по всеми миру.

— Это были очень значительные усилия, и я думаю (сейчас мы можем достаточно четко сказать), что именно русские занимались этой деятельностью, — отметил Помпео в интервью радиошоу Марка Левина, текст которого опубликовал Госдепартамент США.

Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через ПО фирмы SolarWinds. Вашингтон заявил, что основными целями были правительственные учреждения. Атаку связывают с Россией, однако доказательств причастности Москвы не приводилось.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о хакерских атаках на Минфин США. По его словам, Россия здесь ни при чем. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.

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