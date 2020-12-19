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Московские школьники победили в блицтуре Международной олимпиады мегаполисов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские школьники победили в блицтуре Международной олимпиады мегаполисов

Анастасия Колоскова

Город

Сборная Москвы одержала победу в междисциплинарном командном блицтуре V Международной олимпиады мегаполисов. Столичным школьникам удалось набрать 69 баллов из 80 возможных.

— Конечно, мы очень гордимся результатами Москвы, однако нельзя не отметить и силу соперников. Разрыв в тройке лидеров, да и между другими командами — минимальный. Всего несколько баллов! — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, приведенные результаты показывают, что на олимпиаде выступают действительно хорошо подготовленные и талантливые ребята.

Среди победителей оказались также сборные Бухареста, Загреба, Ханоя, Гонконга и Сингапура. Всего в конкурсе приняли участие более 30 команд со всего мира.

Стоит отметить, что блицтур является первым этапом олимпиады, так называемой интеллектуальной разминкой перед основным туром. Командам предлагалось решать задачи по математике, информатике, химии и физике, условия которых присылались на английском языке.

Результаты блицтура будут учитываться в итоговом зачете. Основной этап включает два тура. Теоретические задания по физике и химии и решение задач по математике и информатике. Победителей объявят 22 декабря.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы. В прошлом году в соревнованиях приняли участие команды 45 городов 32 стран мира. В число победителей вошли сборные Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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