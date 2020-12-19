Бирюлевскую линию московского метро начнут строить в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Работы по строительству Бирюлевской линии московского метро начнутся в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Новая линия растянется на 23 километра и включит 10 станций. Она возьмет начало на территории ЗИЛа и пройдет сквозь станции «Технопарк» и «Кленовый бульвар». Дальнейший путь ветки будет лежать через районы Курьяново, Царицыно и Бирюлево Восточное. В районе Липецкой улицы линия повернет в Бирюлево Западное.

Андрей Бочкарев пояснил, что проект проходит стадию проработки, а его реализация начнется уже в следующем году. Он отметил важность Бирюлевской линии для юга столицы, где живут и работают около 750 тысяч человек.

— Бирюлевская линия имеет потенциал для продления в Щербинку на территории новой Москвы, — цитирует слова заммэра РИА Новости.

По его словам, не исключено, что ветка продлится от промзоны «ЗИЛ» в сторону центра.

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