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Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста СССР Эдуарда Грача
Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста СССР Эдуарда Грача

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 90-летним юбилеем народного артиста СССР, художественного руководителя и дирижера камерного оркестра «Московия» Эдуарда Грача.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра столицы, говорится, что выдающаяся деятельность скрипача и дирижера Эдуарда Грача снискала ему любовь многочисленных поклонников музыки. Также Сергей Собянин отметил тот успех, который имеют концерты музыканта в России и за рубежом.

— Блистательный педагог, вы вносите неоценимый вклад в воспитание новых поколений музыкантов, а проводимые вами мастер-классы вызывают большой интерес профессионалов и любителей во многих странах мира, — добавил глава города.

Напомним, Эдуард Грач начал свою концертную деятельность в 1949 году. В 1979 году он дебютировал как дирижер.

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