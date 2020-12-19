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Пассажиропоток новой станции Ховрино будущего МЦД-3 вырос вдвое за месяц
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Пассажиропоток новой станции Ховрино будущего МЦД-3 вырос вдвое за месяц

Виктория Родимкина

Город

Пассажиропоток нового вокзала Ховрино будущего третьего маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-3) увеличился в два раза менее чем за месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 19 декабря.

— В эту пятницу (18 декабря — прим. «ВМ») количество пассажиров превысило 5,1 тысячи человек. Для сравнения: в день запуска месяц назад показатель был 2,3 тысячи пассажиров, — говорится в сообщении.

Новый вокзал является первой удобной пересадкой на метро для жителей Зеленограда, Химок и других подмосковных городов. Также Ховрино является современной и комфортной станцией в пешей доступности для десятков тысяч горожан из районов Ховрино и Западное Дегунино.

Читайте также: Более 20 тысяч человек воспользовались станцией Ховрино будущего МЦД-3 за неделю

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