Более 20 тысяч человек воспользовались станцией Ховрино будущего МЦД-3 за неделю
Свыше 20 тысяч горожан воспользовались станцией Ховрино будущего МЦД-3 за минувшую неделю. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в Департаменте транспорта города Москвы.
Там отметили, что в день запуска станция смогла принять 2,3 тысячи пассажиров, число которых растет с каждым днем.
В пресс-службе рассказали, что транспортно-пересадочный узел «Ховрино» объединил железнодорожное направление, подземку и наземный транспорт.
— Новая станция — первая на въезде в столицу и очень удобная пересадка на метро для жителей Зеленограда, подмосковных Химок и других городов. А для жителей районов Ховрино и Западное Дегунино это еще один удобный и быстрый вариант для поездки в центр города, — говорится в сообщении.
Ранее москвичам рассказали, как меняется район Ховрино.
Читайте также: Сергей Собянин открыл новую станцию Ховрино будущего МЦД-3