Более 20 тысяч человек воспользовались станцией Ховрино будущего МЦД-3 за неделю

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Ленинградское направление, платформа Ховрино Карта всех событий

Свыше 20 тысяч горожан воспользовались станцией Ховрино будущего МЦД-3 за минувшую неделю. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в Департаменте транспорта города Москвы.

Там отметили, что в день запуска станция смогла принять 2,3 тысячи пассажиров, число которых растет с каждым днем.

В пресс-службе рассказали, что транспортно-пересадочный узел «Ховрино» объединил железнодорожное направление, подземку и наземный транспорт.

— Новая станция — первая на въезде в столицу и очень удобная пересадка на метро для жителей Зеленограда, подмосковных Химок и других городов. А для жителей районов Ховрино и Западное Дегунино это еще один удобный и быстрый вариант для поездки в центр города, — говорится в сообщении.

Ранее москвичам рассказали, как меняется район Ховрино.

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