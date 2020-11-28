Москвичам рассказали, как меняется район Ховрино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Клинская улица, 2с1 Карта всех событий

В столичном районе Ховрино постепенно избавляются от мрачных долгостроев, развивают социальную инфраструктуру, обустраивают общественные пространства и создают крупный транспортный узел на въезде в город.

В этой части столицы до нашего времени сохранился архитектурный шедевр — усадьба Грачевка, которая является главной исторической достопримечательностью района. Около усадебного дома находится церковь Знамения Пресвятой Богородицы, которую строил московский миллионер Митрофан Грачев. А вокруг разбит Грачевский парк, где растут огромные дубы, один из которых называют самым старым деревом столицы.

Три года назад парк благоустроили, и он вернул себе звание популярной среди москвичей зоны отдыха. Здесь появились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки, комфортные дорожки. Кроме того, организованы игровые и спортивные площадки, велосипедная трасса и уличные тренажеры.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Благоустройство на улицах Ховрина выполнено в рамках проекта «Мой район». В течение нескольких лет специалисты обновили сквер на улице Лавочкина, территории нескольких школ и детских садов, более двух сотен дворов.

Также была приведена в порядок улица Дыбенко, прилегающая к станции метро «Ховрино».

В районе активно обновляют социальную инфраструктуру. За последние годы здесь появились две новые школы и пять детских садов. Более 30 зданий образовательных организаций отремонтировали, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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