Москвичам рассказали, как меняется район Ховрино
В столичном районе Ховрино постепенно избавляются от мрачных долгостроев, развивают социальную инфраструктуру, обустраивают общественные пространства и создают крупный транспортный узел на въезде в город.
В этой части столицы до нашего времени сохранился архитектурный шедевр — усадьба Грачевка, которая является главной исторической достопримечательностью района. Около усадебного дома находится церковь Знамения Пресвятой Богородицы, которую строил московский миллионер Митрофан Грачев. А вокруг разбит Грачевский парк, где растут огромные дубы, один из которых называют самым старым деревом столицы.
Три года назад парк благоустроили, и он вернул себе звание популярной среди москвичей зоны отдыха. Здесь появились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки, комфортные дорожки. Кроме того, организованы игровые и спортивные площадки, велосипедная трасса и уличные тренажеры.
Благоустройство на улицах Ховрина выполнено в рамках проекта «Мой район». В течение нескольких лет специалисты обновили сквер на улице Лавочкина, территории нескольких школ и детских садов, более двух сотен дворов.
Также была приведена в порядок улица Дыбенко, прилегающая к станции метро «Ховрино».
В районе активно обновляют социальную инфраструктуру. За последние годы здесь появились две новые школы и пять детских садов. Более 30 зданий образовательных организаций отремонтировали, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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