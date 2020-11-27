Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 50 дворов в центре столицы благоустроили на средства от платных парковок в 2020 году. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, деньги направили на ремонт порядка 40 детских площадок.

— На площадках у домов 15 и 17 на Большой Переяславской улице, например, появились новые аттракционы и даже красочное ограждение. В Ковровом переулке у дома 28 установили большой игровой комплекс с горками и переходами, — отметили в публикации.

Также были обновлены системы освещения и проведен ремонт площадок для занятий спортом.

В Дептрансе подчеркнули, что такой источник финансов позволяет создавать более комфортную городскую среду даже в тех районах, где нет парковок. Проекты благоустройства можно выбрать на портале «Активный гражданин», о результатах работ отчитываются районные администрации.

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