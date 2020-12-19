Фото: Алексей Орлов «Вечерняя Москва»

В это воскресенье, 20 декабря, православные христиане вспоминают Амвросия Медиоланского, он был Миланским епископом и проповедником. В народе говорили, что «пришел святой Амвросий, да праздники отбросил». До Рождества Христова и Святок никаких праздников наши предки не планировали.

Считалось, что в этот день молодая девушка садится за рукоделие сшивает свою судьбу. Как она работает в этот день, так и жизнь ее сложится.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какая работа 20 декабря поможет девушке определить судьбу

Приметы погоды обещали дождливое лето, если в этот день идет мокрый снег. Если по небу плывут облака, скоро выпадет снег.

В этот день профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности. 20 декабря празднуется Международный день солидарности людей.

321 год назад вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января. 62 года назад в столице на Лубянской площади открыт памятник Феликсу Дзержинскому.

В этот день родились израильский иллюзионист Ури Геллер, корейский кинорежиссер Ким Ки Дук, актрисы Элен Ролле и Елизавета Боярская, писатель Дмитрий Быков.

Именины отмечают Антон, Петр, Михаил, Галактион, Павел, Сергей, Лев, Игнатий, Иван, Григорий.

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