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Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Юлия Ямпольская

Общество

Российский бизнесмен и основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков сообщил, что у него наступила полная ремиссия после пересадки костного мозга. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

По его словам, сегодняшний день является 163-м после пересадки.

— Пришли молекулярные анализы костного мозга. Их делают очень долго. Это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне, — рассказал бизнесмен.

Тиньков отметил, что впереди его ждет большая работа. Ему необходимо поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться.

Напомним, бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он сообщил, что продолжает лечиться и собирается делать пересадку костного мозга.

В начале декабря Тиньков рассказал, когда полностью восстановится после операции.

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