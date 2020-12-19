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Академик РАН рассказал, кто может повторно заразиться COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Академик РАН рассказал, кто может повторно заразиться COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Повторному заражению коронавирусной инфекцией могут быть подвержены люди с иммунодефицитом. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, повторное заражение теоретически возможно. У некоторых после перенесенной инфекции может не выработаться иммунитет.

— Это лица, у которых существуют явные или скрытые дефекты иммунной системы — так называемое иммунодефицитное состояние, — рассказал специалист в эфире телеканала «Звезда».

Он также уточнил, что самые серьезные иммунодефицитные состояния носят врожденный характер, клинически проявляться они могут в разном возрасте.

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