Григорьев-Апполонов признался, что переболел коронавирусом и бросил курить

Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/apollonov_ag/?utm_source=ig_embed)

Звезда «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил подписчикам своего Instagram-аккаунта, что перенес коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме.

Также вышедший на связь после длительного перерыва певец похвастался, что бросил курить. Связано ли решение расстаться с вредной привычной с перенесенным COVID-19, певец не уточнил. Он лишь посоветовал фолловерам последовать его примеру.

«А мы ведем здоровый образ жизни: пьем, курим и гуляем. Ну разве это не здорово!» — пошутили подписчики в ответ.

Напомним, в этом году Рыжий из «Иванушек» отметил пятидесятилетие.

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