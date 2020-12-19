Автомобиль перевернулся в центре Москвы после наезда на препятствие
Россия, Москва, Лесная улица, 20с1 Карта всех событий
Автомобиль перевернулся в центре столицы после того, как совершил наезд на препятствие. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Лесной в районе дома № 20, строения 1. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи в Москве. Как уточнили источники, на одной из московских улиц автомобиль скорой помощи протаранил фонарный столб.
Читайте также: Три грузовых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе