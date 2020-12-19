Автомобиль перевернулся в центре Москвы после наезда на препятствие

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Лесная улица, 20с1 Карта всех событий

Автомобиль перевернулся в центре столицы после того, как совершил наезд на препятствие. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Лесной в районе дома № 20, строения 1. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи в Москве. Как уточнили источники, на одной из московских улиц автомобиль скорой помощи протаранил фонарный столб.

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