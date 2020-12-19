Автобус с призывниками из Дагестана попал в ДТП на Кубани
Автобус, в котором ехали призывники из Дагестана, столкнулся с легковым автомобилем на Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа в субботу, 19 декабря.
Уточняется, что на данный момент жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.
Столкновение произошло на 117-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. Стало известно, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП призывники получили ушибы, после чего были доставлены в медицинское учреждение.
Представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил, что водитель легкового автомобиля погиб.
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