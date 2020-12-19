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Автобус с призывниками из Дагестана попал в ДТП на Кубани
Фото: pixabay.com

Автобус с призывниками из Дагестана попал в ДТП на Кубани

Юлия Ямпольская

Происшествия

Автобус, в котором ехали призывники из Дагестана, столкнулся с легковым автомобилем на Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа в субботу, 19 декабря.

Уточняется, что на данный момент жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Столкновение произошло на 117-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. Стало известно, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП призывники получили ушибы, после чего были доставлены в медицинское учреждение.

Представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил, что водитель легкового автомобиля погиб.

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