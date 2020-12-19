СМИ: Бывший боец MMA Да Силва умер в возрасте 34 лет

Сержио Да Силва известен по выступлениям в Bellator и Cage Fury Fighting Championships / Фото: youtube.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Серджио Да Силва умер в возрасте 34 лет.Он скончался в среду, 16 декабря. Эту информацию подтвердил его друг, боец UFC Джаред Гордон.

Причина смерти спортсмена не называется из-за уважения к частной жизни его семьи, сообщает портал Sherdog.

Да Силва известен по выступлениям в Bellator и Cage Fury Fighting Championships. На его счету семь побед и девять поражений.

Также с бойцом в августе 2017 года случался инцидент — его признали виновным в ограблении банка. Впрочем, тогда Да Силве удалось избежать тюрьмы, он опротестовал обвинительный приговор.