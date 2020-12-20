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Мэр Москвы рассказал о новом сервисе «КТ-Калькулятор»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы рассказал о новом сервисе «КТ-Калькулятор»

Евгения Звощик

Здоровье

Новый сервис «КТ-Калькулятор» позволит отслеживать состояние человека с пневмонией. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 декабря.

По его словам, уже без КТ (компьютерной томографии — прим. «ВМ») можно с вероятностью 90 процентов сказать, болеет человек пневмонией или нет.

— Это особенно важно для тех, кому нужен постоянный контроль за состоянием. Человеку же невозможно делать КТ каждый день, это для здоровья пагубно, — пояснил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова разработала «КТ-Калькулятор». Разработка представляет собой нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же больных.

Уточнялось, что данный сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии. На сегодняшний день «КТ-Калькулятор» уже начал работать в Москве в системе ЕМИАС, он также будет доступен и врачам из других регионов.

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