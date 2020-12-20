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Власти США ввели новую систему подсчета случаев заражения COVID-19
Фото: twitter.com/AMR_Social

Власти США ввели новую систему подсчета случаев заражения COVID-19

Анастасия Волоснова

В мире

В американском штате Техас ввели новую систему подсчета случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Теперь в ежедневные сводки будут вносится пациенты с симптомами коронавируса, даже если их диагноз пока не подтвержден. Это отразилось на общей статистике страны — за сутки по этому критерию зарегистрировали более 171 тысячи человек. Общее количество зараженных составило 181 758 человек.

— Без новых сообщений из Техаса ежедневное количество новых случаев заболевания в США составило бы 231 854, — приводит РИА Новости заявление CDC.

Всего в пятницу, 18 декабря, количество новых зараженных в США составило 403 359 человек, это почти в два раза больше, чем днем ранее. При этом подсчет заболевших все еще продолжается.

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