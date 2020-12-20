Более 700 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 74,2 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 700 тысяч. Согласно опубликованным в субботу, 19 декабря, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 13 тысяч, превысив 1,66 миллиона.

В ВОЗ поступили сведения о 74 299 042 инфицированных коронавирусом и 1 669 982 умерших. Число заразившихся увеличилось на 700 846, умерших — на 13 289.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют организации государства.

Более половины всех случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (352 665), на втором месте — Европа (265 890), на третьем — Юго-Восточная Азия (35 166).

Отмечается, что больше всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 выявлено в Соединенных Штатах — 16 912 564. Потом идут Индия (10 004 599), Бразилия (7 110 434), Россия (2 819 429) и Франция (2 401 113).

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