Биолог описала способность COVID-19 поражать мозг

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Поражение центральной нервной системы при COVID-19 объясняется способностью данного вируса проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия. Такое свойство коронавируса описала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Клетки обонятельного эпителия служат входными воротами в мозг. Именно поэтому у людей, перенесших коронавирус, так много неврологичеких проблем. Не только периферической нервной системы, которые развиваются из-за тканевой гипоксии, но и центральных отделов, — пояснила она.

Биолог отметила, что потеря обоняния при COVID-19 является опасным симптомом, который доказывает тот факт, что вирус обладает нейротропностью, то есть способностью поражать нейроны центральной нервной системы.

Она подчеркнула, что бесследно такая «встряска» для организма проходить не может, передает издание Lenta.ru.

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