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Несколько человек задержали на акциях протеста в Минске
Фото: youtube.com / Гениальные видео

Несколько человек задержали на акциях протеста в Минске

Евгения Звощик

В мире

Несколько человек задержали в воскресенье, 20 декабря, за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

Ранее сообщалось, что силовики стянули большое количество милицейской техники в район рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске.

Известно, что оппозиционные Telegram-каналы призвали граждан Белоруссии выйти в 20 декабря на несанкционированное массовое мероприятие под названием «Марш народного трибунала». Стоит отметить, что в последние несколько недель протесты в республике проходят в так называемом дворовом формате.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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