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Около 100 человек задержали из-за протестов в Минске
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 100 человек задержали из-за протестов в Минске

Никита Абрамов

Происшествия

Около 100 человек задержали в Минске в связи с участием в акциях протеста. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что участников мероприятия неоднократно предупреждали о недопустимости протестных действий. Наиболее активных граждан задержали сотрудники правоохранительных органов.

— Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя посредством незарегистрированной символики и плакатов, содержащих различные призывы, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось о задержании нескольких человек на акции протеста в Минске.

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