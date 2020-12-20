Россиянам рассказали о шести близких женщинах покойного артиста Владислава Галкина

Владислав Галкин / Фото: Global Look Press / Natalya Loginova / Russian Look

Актер Владислав Галкин ушел из жизни 10 лет назад. Портал «Невские новости» опубликовал статью о близких женщинах в жизни артиста.

Актер особенно запомнился зрителям по ярким ролям в сериалах «Дальнобойщики» и «Мастер и Маргарита». Последние 11 лет своей жизни актер провел с Дарьей Михайловой.

До нее у артиста случались бурные романы.

В 17 лет молодой артист Владислав Галкин готовился сыграть свадьбу с девушкой Светланой Фомичевой. Однако брак молодых просуществовал недолго, через год пара развелась.

Роман с Еленой Галкиной произошел, когда Владислав Галкин переводился из Щукинского училища во ВГИК. Пара также официально зарегистрировала отношения, но и они продлились меньше года. Однако холостяком Галкин пробыл недолго. Во ВГИКе он познакомился с молодой артисткой Валентиной Елиной, с которой они также расписались. Но отношения быстро разладились, хотя на людях пара еще долго создавала иллюзию благополучия.

После развода с Елиной, актер женился на Дарье Михайловой, с которой прожил 11 лет. Однако в браке у артиста также случались связи с другими женщинами. Так, знакомые артиста утверждают, что Владислав состоял в близких отношениях с Анастасией Шипулиной.

Список важных женщин в жизни артиста не может обойтись без упоминания матери артиста. Она прожила еще 8 лет после смерти сына. По информации «360», женщина умерла от онкологии в 2017 году.

Как пишет «Царьград», недавно отец Владислава, артист Борис Галкин, заявил, что не верит в естественную смерть своего пасынка: он уверен, что мужчину убили.

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