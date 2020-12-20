Россиянам перечислили топ-5 новогодних фильмов

Фото: Открытка. Художник В. Пирк. 1962 год / Главархив

Портал «Невские новости» составил подборку советских новогодних фильмов, которые помогут создать праздничное настроение.

К лучшим новогодним фильмам авторы отнесли картины «Морозко» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» режиссера Александра Роу, двухсерийную картину «Двенадцать месяцев» студии «Ленфильм», ленту Рязанова «Карнавальная ночь» и, конечно же, «Иронию судьбы».

Последнюю картину, как пишет портал «360» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы, 26 процентов россиян назвали любимым новогодним фильмом.

Недавно «Царьград» сравнил гонорары современных актеров с окладами советских звезд. Как оказалось, в советское время существовал разработанный Госкино документ, в которомбыли обозначены все должностные оклады — и режиссеров, и сценаристов, и актеров. Эти зарплаты были утверждены в 1961 году и действовали фактически до распада Союза.

В высшую категорию киномира входили две группы: в первой значились «яркие дарования», во второй — «значительные образы». Во время съемок они получали по 450 и 350 рублей соответственно. Участники массовки получали от 65 до 80 рублей.

Так, Наталья Варлей за период съемок в фильме «Кавказская пленница» получила 1219 рублей 24 копейки (141 тысяча на нынешние деньги). Съемки фильма длились около двух месяцев.

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