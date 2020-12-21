Два человека погибли в результате ДТП на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 91-й километр Карта всех событий
Два человека погибли в результате аварии на МКАД. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД России по Москве.
Инцидент произошел на 91-м километре МКАД в ночь на 21 декабря. Участниками ДТП стали BMW и «Газель». Погибшие находились в легковом автомобиле.
Выясняются причины и обстоятельства случившегося.
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