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Два человека погибли в результате ДТП на МКАД
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Два человека погибли в результате ДТП на МКАД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 91-й километр Карта всех событий

Два человека погибли в результате аварии на МКАД. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД России по Москве.

Инцидент произошел на 91-м километре МКАД в ночь на 21 декабря. Участниками ДТП стали BMW и «Газель». Погибшие находились в легковом автомобиле.

Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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МоскваДТПпогибшие
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