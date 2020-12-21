В Красноярске пострадали 16 человек в результате ДТП с автобусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Красноярске. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали 16 пассажиров автобуса. Все они обратились за медицинской помощью. Водитель автобуса не пострадал.

В отношении водителя грузовика составлен ряд административных материалов, в том числе за невыставленный знак аварийной остановки, сообщает ТАСС.

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