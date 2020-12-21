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Названы последствия коронавируса для женского организма
Фото: twitter.com/lennieledesma

Названы последствия коронавируса для женского организма

Виктория Родимкина

Здоровье

Несколько жительниц Великобритании пожаловались на преждевременную менопаузу после перенесенного коронавируса.

Так, 46-летняя Дон Найт из Сомерсета рассказала, что переболела COVID-19 в марте, после чего у нее пропали месячные. Об этом сообщила Daily Mail.

— Мои симптомы COVID-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем, — сказала Найт.

Она отметила, что чувствовала слабость, спутанность сознания на протяжении нескольких месяцев. Летом она обратилась к врачу, который выявил, что у пациентки уровень репродуктивных гормонов был на постменопаузальном уровне.

Подобный случай произошел с 47-летней Анной Марией Грив из Шоттса. Она также переболела коронавирусом в марте, а спустя месяц критические дни не наступили, хотя всего год назад она была беременна.

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