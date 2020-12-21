Москвичам рассказали, сколько могут стоить новогодние каникулы в столице

/ Фото: Наталья Феоктистова,«Вечерняя Москва»

Новогодние каникулы являются самыми долгими по сравнению с другими выходными в России, поэтому жители страны предпочитают проводить их в домашней обстановке. К тому же, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией многие россияне планируют провести зимние каникулы дома. В преддверии праздничных дней эксперты сервиса объявлений «Авито» выяснили, сколько будет стоить организовать досуг для себя и своей семьи в России и в столице.

Так, стало известно, что жители часто отдают предпочтение семейному отдыху с просмотром кино или настольной игрой. Для того, чтобы создать атмосферу кинотеатра дома, многие покупают проекторы. В этом году их стало на 20 процентов больше. Россияне могут купить такой товар в среднем за 750 рублей.

В столице купить проектор можно за 12 000 рублей — дороже на 60 процентов, чем в прошлом году. Настольные игры упали в цене на 20 процентов, их средняя стоимость составила 800 рублей.

Любители гейминга отдадут предпочтение провести долгие выходные за любимой игрой на консоли или ПК. В период с середины ноября по середину декабря на «Авито» разместили на 35 процентов больше игровых приставок, чем в прошлом году. Средняя стоимость приставки в прошедшем месяце составила 3 990 рублей, которая по сравнению с прошлым годом стала выше на 14 процентов.

Игры для приставок стали продавать на 29 процентов чаще, их можно купить в среднем за 750 рублей — на 7 процентов дороже, чем в 2019 году.

В ноябре-декабре этого года в Москве на «Авито» консоль можно приобрести в среднем за 4 800 рублей, что дороже на 37 процентов, чем в прошлом году.

Тем, кто любит активный досуг, будет по душе провести время на катке или снежной горке с семьей и друзьями. Ассортимент коньков на «Авито» в 2020 году стал на 44 процента шире. Их продают по цене прошлого года — в среднем за 1 000 рублей. Также не санки можно приобрести в среднем за 1 500 рублей.

Популярны у жителей России ледянки и тюбинги, количество объявлений об их продаже в этом году выросло на 63 процента и 51 процент соответственно. Ледянку на «Авито» можно приобрести в среднем за 500 рублей — на 11 процентов дороже, чем в прошлом году. Тюбинги наоборот стали дешевле на 5 процентом и стоили около 1390 рублей.

В столице коньки можно купить по цене 2019 года — в среднем за 1 000 рублей. Ледянки стали стоить дороже на 11 процентов— в среднем 500 рублей. Желающие прокатиться на санках смогут приобрести их примерно за 2 200 рублей.

Спрос на коньки в период с середины ноября по середину декабря 2020 года подскочил в 2 раза по России по сравнению с прошлым годом, санки жители искали на 44 процента чаще.

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