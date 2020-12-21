Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали, сколько могут стоить новогодние каникулы в столице
/ Фото: Наталья Феоктистова,«Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, сколько могут стоить новогодние каникулы в столице

Юлия Ямпольская

Общество

Новогодние каникулы являются самыми долгими по сравнению с другими выходными в России, поэтому жители страны предпочитают проводить их в домашней обстановке. К тому же, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией многие россияне планируют провести зимние каникулы дома. В преддверии праздничных дней эксперты сервиса объявлений «Авито» выяснили, сколько будет стоить организовать досуг для себя и своей семьи в России и в столице.

Так, стало известно, что жители часто отдают предпочтение семейному отдыху с просмотром кино или настольной игрой. Для того, чтобы создать атмосферу кинотеатра дома, многие покупают проекторы. В этом году их стало на 20 процентов больше. Россияне могут купить такой товар в среднем за 750 рублей.

В столице купить проектор можно за 12 000 рублей — дороже на 60 процентов, чем в прошлом году. Настольные игры упали в цене на 20 процентов, их средняя стоимость составила 800 рублей.

Любители гейминга отдадут предпочтение провести долгие выходные за любимой игрой на консоли или ПК. В период с середины ноября по середину декабря на «Авито» разместили на 35 процентов больше игровых приставок, чем в прошлом году. Средняя стоимость приставки в прошедшем месяце составила 3 990 рублей, которая по сравнению с прошлым годом стала выше на 14 процентов.

Игры для приставок стали продавать на 29 процентов чаще, их можно купить в среднем за 750 рублей — на 7 процентов дороже, чем в 2019 году.

В ноябре-декабре этого года в Москве на «Авито» консоль можно приобрести в среднем за 4 800 рублей, что дороже на 37 процентов, чем в прошлом году.

Тем, кто любит активный досуг, будет по душе провести время на катке или снежной горке с семьей и друзьями. Ассортимент коньков на «Авито» в 2020 году стал на 44 процента шире. Их продают по цене прошлого года — в среднем за 1 000 рублей. Также не санки можно приобрести в среднем за 1 500 рублей.

Популярны у жителей России ледянки и тюбинги, количество объявлений об их продаже в этом году выросло на 63 процента и 51 процент соответственно. Ледянку на «Авито» можно приобрести в среднем за 500 рублей — на 11 процентов дороже, чем в прошлом году. Тюбинги наоборот стали дешевле на 5 процентом и стоили около 1390 рублей.

В столице коньки можно купить по цене 2019 года — в среднем за 1 000 рублей. Ледянки стали стоить дороже на 11 процентов— в среднем 500 рублей. Желающие прокатиться на санках смогут приобрести их примерно за 2 200 рублей.

Спрос на коньки в период с середины ноября по середину декабря 2020 года подскочил в 2 раза по России по сравнению с прошлым годом, санки жители искали на 44 процента чаще.

Читайте также: Россияне рассказали о самых желанных новогодних подарках

РоссияНовый годканикулы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Все мнения
О проекте