Акция «Добрая елка» стартовала в детских больницах Москвы

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В столице в период с 21 по 28 декабря пройдет традиционная акция «Добрая елка мэра Москвы». Перед праздником ее организацией занимается комплекс социального развития города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, акцию проводят для детей, которые находятся на стационарном лечении в 15 медицинских учреждениях.

— Мы подготовили 6,5 тысячи подарков для пациентов детских больниц разных возрастов. Самым маленьким подарят развивающие игрушки, настольные игры, головоломки, наборы для рисования и раскраски, а детям постарше — наборы для творчества, пазлы и книги из серии «Школьная библиотека», — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

В 2020 году особое внимание уделят мерам безопасности, связанным с предотвращением распространения COVID-19. Поэтому большая часть поздравлений пройдет в палатах. Детям, которые лежат в изоляционно-диагностических боксах, подарки передадут через врачей.

Все артисты и персонал пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию, а костюмы и реквизит продезинфицируют. Все участники будут использовать маски и перчатки, обрабатывать тело и руки антисептиками, измерять температуру.

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