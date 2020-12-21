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Новый торговый центр появится на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый торговый центр появится на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 3-я Парковая улица Карта всех событий

Торговый центр построят на востоке столицы. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание трехэтажного комплекса общей площадью порядка девяти тысяч квадратных метров будет находиться на 3-й Парковой улице.

— Фасады торгового центра облицуют геометричными панелями четырех оттенков, часть из них будет с перфорированным рисунком. Также облик здания дополнят большие витражные вставки. В целом мы получим современное динамичное решение, — уточнил Кузнецов.

Он также добавил, что на первом и втором этажах торгового центра разместят якорный супермаркет и небольшие магазины. На третьем уровне появится фитнес-центр или школа танцев.

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Москвастроительствоторговый центр
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