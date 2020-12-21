«Откладываем телефоны»: Бузова рассказала, почему в соцсетях пропали ее совместные фото с Давой

Фото: instagram.com/buzova86

Поклонники внимательно следят за романом Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. В последнее время в социальных сетях актрисы все реже появляется ее возлюбленный. Бузова ответила подписчикам на слухи о расставании с Давой.

Ранее аудитория Бузовой уже отказывалась верить, что между Давой и Бузовой есть искренние чувства. Многие подписчики видят в их союзе лишь пиар, поэтому отсутствие совместных фото воспринимают как подтверждение своей теории.

Бузова привыкла к такой реакции на свою персону, поэтому спокойно прокомментировала новые сплетни.

— Сейчас у нас с Давой очень напряженный график, и когда мы вместе, то хотим побыть наедине и откладываем телефоны в сторону. Говорят, что все между нами надуманно и неискренне. Когда ты пытаешься что-то сберечь от посторонних глаз, начинают писать какие-то статьи о ссорах, расставаниях, — цитируют «Аргументы и факты» слова Бузовой.

Бузова добавила, что сейчас ее жизнь полна гармонии. Все проблемы остались в прошлом, рядом любимый мужчина и успех в работе.

По словам девушки, недавно Дава заговорил о совместном ребенке. Пока звезды не могут запланировать рождение ребенка из-за плотного графика, но слова Манукяна говорят о серьезных намерениях, отметила она.

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