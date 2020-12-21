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Кремль назвал гибридной войной санкции в отношении «Северного потока — 2»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кремль назвал гибридной войной санкции в отношении «Северного потока — 2»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле считают санкции Соединенных Штатов Америки, введенные в отношении газопровода «Северный поток — 2», чистым проявлением гибридной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 21 декабря.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска сказал, что санкции являются орудием «настоящей современной гибридной войны».

— Это (санкции — прим. «ВМ») используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против «Северного потока» — чистая совершенно гибридная война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией, — сказал представитель Кремля, комментируя заявление Олега Дерипаски.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» практически завершен.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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Дмитрий ПесковсанкцииСеверный поток — 2
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