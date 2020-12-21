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Малышева назвала продукты, вызывающие бессонницу 
Фото: youtube.com / Жить Здорово!

Малышева назвала продукты, вызывающие бессонницу 

Анастасия Волоснова

Здоровье

Елена Малышева рассказала о продуктах, которые вызывают бессонницу. Врач дала советы по нормализации сна в эфире программы «Жить здорово!».

В первую очередь людям, страдающим от бессонницы, врач посоветовала отказаться от алкоголя. Из-за него сон человека рискует стать прерывистым и неполноценным.

Малышева также посоветовала исключить из рациона кофе. Сделать это нужно сразу по двум причинам.

— Во-первых, это слабый психостимулятор, во-вторых, это сильный мочегонный препарат. И вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет, — приводит РИА Новости слова врача.

На ночь специалист посоветовала не есть жирную и острую пищу. Она может вызвать изжогу, из-за которой возникнут трудности при засыпании.

— Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном, — объяснила в эфире ведущая.

На ночь, по словам Малышевой, стоит употреблять определенную полезную еду: кефир, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.

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бессонницаЕлена Малышеваздоровье
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