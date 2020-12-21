Баня, спорт, жирная еда: что нельзя делать человеку перед вакцинацией и после

NECH5184.JPG

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Борис Широков объяснил, что нужно делать человеку, который намерен привиться от коронавирусной инфекции:

— Место инъекции может покраснеть, поболеть, появиться зуд, лечить ничем не нужно. Общие явления могут проявляться гриппоподобным синдромом — слабость, недомогание, озноб, ломота. головная боль. Может в течение суток появиться температура до 39 градусов. Через 21 день можно будет приходить на повторную вакцинацию, — заявил Широков.

Он напомнил, что пациентов предупреждают о запрете употребления спиртных напитков за три дня до вакцинации и после нее, воздержаться накануне от жирной пищи, поскольку врачи берут анализ крови.

— В день вакцинации мы повторяем ряд исследований — у женщин на беременность, у мужчин на алкоголь и вводим вакцину. В течение трех дней рекомендуем не заниматься спортом, организм вырабатывает иммунный ответ, не целесообразно распылять силы. В баню не рекомендуем ходить, место вакцины не тереть и не мазать, — заявил Широков.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики и СМИ началась в Москве