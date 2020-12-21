Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Баня, спорт, жирная еда: что нельзя делать человеку перед вакцинацией и после
NECH5184.JPG

Баня, спорт, жирная еда: что нельзя делать человеку перед вакцинацией и после

Виктория Федотова

Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Борис Широков объяснил, что нужно делать человеку, который намерен привиться от коронавирусной инфекции:

— Место инъекции может покраснеть, поболеть, появиться зуд, лечить ничем не нужно. Общие явления могут проявляться гриппоподобным синдромом — слабость, недомогание, озноб, ломота. головная боль. Может в течение суток появиться температура до 39 градусов. Через 21 день можно будет приходить на повторную вакцинацию, — заявил Широков.

Он напомнил, что пациентов предупреждают о запрете употребления спиртных напитков за три дня до вакцинации и после нее, воздержаться накануне от жирной пищи, поскольку врачи берут анализ крови.

— В день вакцинации мы повторяем ряд исследований — у женщин на беременность, у мужчин на алкоголь и вводим вакцину. В течение трех дней рекомендуем не заниматься спортом, организм вырабатывает иммунный ответ, не целесообразно распылять силы. В баню не рекомендуем ходить, место вакцины не тереть и не мазать, — заявил Широков.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики и СМИ началась в Москве

вакцинаврачмнение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Все мнения
О проекте