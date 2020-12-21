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Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики и СМИ началась в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики и СМИ началась в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице началась запись на вакцинацию от коронавируса для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. До этого прививка была доступна горожанам из основной группы риска, в числе которых были медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных учреждений. А с 14 декабря к кампании присоединились работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, столицы получает дополнительные партии вакцины. На данный момент идет завершение подготовки к производству «Спутника V» в технополисе «Москва», именно поэтому с понедельника, 21 декабря, открывается запись на прививку для новых категорий жителей, передает РИА Новости.

По словам главы города, порядка миллиона горожан теперь могут защитить себя от коронавируса. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться. В конечном счете, вакцина станет доступной для всех жителей столицы.

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