Индекс Мосбиржи упал до 3,2 тысячи пунктов впервые за неделю

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский рынок акций усилил снижение, индекс Московской биржи биржи упал ниже 3200 пунктов впервые более чем за неделю. Об этом свидетельствуют данные биржи в понедельник, 21 декабря.

Так, РТС теряет более 4 процентов на ослаблении рубля к доллару.

Рублевый индекс биржи к 13.10 по московскому времени снижался на 2,6 процента — до 3188,61 пункта. Долларовый РТС снижался на 4,57 процента и составлял 1338,37 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 1,74 рубля и составлял 75,09 рубля, курс евро — на 1,49 рубля, 91,31 рубля.

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