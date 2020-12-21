Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Индекс Мосбиржи упал до 3,2 тысячи пунктов впервые за неделю
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Индекс Мосбиржи упал до 3,2 тысячи пунктов впервые за неделю

Виктория Родимкина

Экономика

Российский рынок акций усилил снижение, индекс Московской биржи биржи упал ниже 3200 пунктов впервые более чем за неделю. Об этом свидетельствуют данные биржи в понедельник, 21 декабря.

Так, РТС теряет более 4 процентов на ослаблении рубля к доллару.

Рублевый индекс биржи к 13.10 по московскому времени снижался на 2,6 процента — до 3188,61 пункта. Долларовый РТС снижался на 4,57 процента и составлял 1338,37 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 1,74 рубля и составлял 75,09 рубля, курс евро — на 1,49 рубля, 91,31 рубля.

Читайте также: Курс евро превысил 91 рубль впервые с 3 декабря

экономикаМосковская биржаиндекс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Все мнения
О проекте