Индекс Мосбиржи упал до 3,2 тысячи пунктов впервые за неделю
Российский рынок акций усилил снижение, индекс Московской биржи биржи упал ниже 3200 пунктов впервые более чем за неделю. Об этом свидетельствуют данные биржи в понедельник, 21 декабря.
Так, РТС теряет более 4 процентов на ослаблении рубля к доллару.
Рублевый индекс биржи к 13.10 по московскому времени снижался на 2,6 процента — до 3188,61 пункта. Долларовый РТС снижался на 4,57 процента и составлял 1338,37 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 1,74 рубля и составлял 75,09 рубля, курс евро — на 1,49 рубля, 91,31 рубля.
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