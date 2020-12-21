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Курс евро превысил 91 рубль впервые с 3 декабря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 3 декабря

Виктория Родимкина

Экономика

Курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта подскочила выше 91 рубля впервые с 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 21 декабря.

При этом доллар начал снижаться по отношению к рублю с максимального значения к отметке в 75 рублей.

Так, курс евро расчетами «завтра» на 10:40 по московскому времени рос на 1,41 рубля и составлял 91,23 рубля.

Курс доллара рос на 1,6 рубля и составлял 74,94 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 3 декабря 2020 года.

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