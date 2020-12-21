«Плохой символ»: экономист назвал главную опасность введения продуктовых карточек

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Нет никакой уверенности, что введение продуктовых карточек в России поможет решить проблему с ростом цен. Более того, экономические последствия могут оказаться значительно хуже, чем положительный эффект от претворения данной идеи в жизнь, считает доктор экономических наук, заслуженный экономист России, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

В разговоре с «Вечерней Москвой» он негативно отозвался о предложении Общественной палаты ввести продуктовые карточки для малоимущих россиян. Общественники полагают, что это поможет малообеспеченным гражданам получить надежный доступ к товарам первой необходимости в условиях подъема безработицы и роста цен.

Однако, по мнению Марголина, нельзя уповать на одни только карточки — гораздо важнее решать проблему системно.

— Та система мер, над которой сейчас работает правительство, — это уже лучше, чем продуктовые карточки. Нет никаких проблем их ввести, но откуда такая уверенность, что они помогут? Для меня совершенно неочевидно, что они могут дать. Ну затратим мы кучу денег на их выпуск, распространение... Но экономические последствия, на мой взгляд, будут негативными, — считает эксперт.

Идея продуктовых карточек также может не прижиться в современном обществе, опасается собеседник «ВМ». Речь идет об отторжении, которое вызывает сама концепция карточек на продукты.

— Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти (советские, — прим. «ВМ») талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось, — заключил экономист.

СПРАВКА «ВМ»

Ближе к середине декабря 2020 года президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Глава государства призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена.

15 декабря глава правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

18 декабря руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что магазины по стране начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар. Власти продолжают принимать меры по сдерживанию стоимости продуктов.

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