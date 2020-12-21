В Госдуме выступили против введения продуктовых карточек в России

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В России нужно контролировать цены на продукты и повышать пенсии, а не вводить продуктовые карточки или иные социальные меры поддержки. Такое мнение член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник выразил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Ранее стало известно, что глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина обратилась в правительство с предложением ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. Общественница заявила о недопустимости подорожания базовых продуктов на фоне падения зарплат и обострения ситуации на рынке труда.

В нижней палате парламента инициативу Оглоблиной встретили прохладно: по мнению законодателя Владимира Мельника, продуктовые карточки вводить не следует.

— Лично я против этой идеи. На мой взгляд, нужно контролировать цены на продукты и пенсии повышать, — сказал собеседник «ВМ».

Он допустил проработку этой инициативы в том случае, если появится уверенность, что она действительно окажется эффективной. В свете этих размышлений депутат предположил, что продуктовые карточки могут пригодиться гражданам, у которых нет никакой возможности заработать деньги.

— Есть такие люди, которые действительно нигде не работают, и у них нет совсем никаких доходов, — уточнил парламентарий.

СПРАВКА «ВМ»

Ближе к середине декабря 2020 года президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Глава государства призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена, и дал неделю на решение вопроса.

15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

18 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что магазины по стране начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар.

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