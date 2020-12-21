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Азербайджан увеличит расходы на оборону и безопасность в 2021 году
Фото: mod.gov.az

Азербайджан увеличит расходы на оборону и безопасность в 2021 году

Евгения Звощик

В мире

Азербайджан увеличит в следующем году бюджетные расходы на оборону и безопасность на 20,5 процента — до 2,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на министерство финансов республики.

Отмечается, что около 1,23 миллиарда долларов власти страны планируют в 2021 году направить на содержание судебных, правоохранительных органов и прокуратуры. Помимо этого, в бюджете предусмотрено использование 1,23 миллиарда долларов на капитальные расходы для укрепления материально-технической базы ВС Азербайджана.

Кроме того, в следующем году Азербайджан планирует выделить 1,3 миллиарда долларов на реконструкцию перешедших под контроль Баку территорий в Нагорном Карабахе.

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