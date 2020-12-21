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Столичное метро выпустило лимитированные проездные билеты к юбилею МЧС
Фото: Оксана Витошнова

Столичное метро выпустило лимитированные проездные билеты к юбилею МЧС

Анастасия Волоснова

Город

К юбилею МЧС сотрудники Мосметро выпустили лимитированные транспортные карты «Тройка» и «Единый». Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 27 декабря, МЧС России исполнится 30 лет. К юбилею было решено выпустить брендированные карты «Тройка» и ограниченную серию «Единого». Приобрести билеты можно уже сегодня в кассах и автоматах метро.

Дептранс добавил, что на станции «Выставочная» откроется выставка, посвященная сотрудникам МЧС. В галерее «Метро» можно будет увидеть фотографии пожарных из эпицентров чрезвычайных ситуаций.

На «Воробьевых горах» с 25 декабря по 11 января можно будет увидеть историческую и современную амуницию спасателей.

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МетроСтоличное управление МЧСтранспорт столицы
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