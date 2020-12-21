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На Щелковском шоссе затруднено движение в сторону области из-за ДТП
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

На Щелковском шоссе затруднено движение в сторону области из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 82 Карта всех событий

На Щелковском шоссе в столице затруднено движение в сторону области из-за ДТП. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Щелковское шоссе, дом 82. Там столкнулись два легковых автомобиля и фура.

В ведомстве уточнили, что есть пострадавшие. Детали произошедшего уточняются.

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