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Сергей Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Мэр Москвы Сергей Собянин станет главой комиссии Государственного совета РФ по госуправлению. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 21 декабря.

Кроме того, в документе говорится о том, что губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что, согласно утвержденному составу, председателем Госсовета является сам Владимир Путин. В свою очередь, секретарем Госсовета будет помощник президента РФ Игорь Левитин.

Помимо этого, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, полпреды, а также лидеры парламентских партий.

Читайте также: Владимир Путин проведет заседание Госсовета 23 декабря

Сергей СобянинВладимир ПутинГоссовет
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