Сергей Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин станет главой комиссии Государственного совета РФ по госуправлению. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 21 декабря.

Кроме того, в документе говорится о том, что губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что, согласно утвержденному составу, председателем Госсовета является сам Владимир Путин. В свою очередь, секретарем Госсовета будет помощник президента РФ Игорь Левитин.

Помимо этого, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, полпреды, а также лидеры парламентских партий.

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