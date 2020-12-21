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Сергей Собянин сообщил, что более половины московских врачей переболело коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин сообщил, что более половины московских врачей переболело коронавирусом

Анастасия Волоснова

Общество

Каждый второй московский врач переболел коронавирусом. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На вручении государственных наград столичным медикам, отличившимся в борьбе с пандемией, Собянин рассказал о заболеваемости COVID-19 среди самих врачей.

— Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью, — приводит ТАСС слова Собянина.

Помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают свыше 69 тысяч московских медиков. Среди них врачи, средний и младший медперсонал, работники скорой помощи, добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

С начала пандемии в столице выявлено более 715 тысяч случаев заболевания COVID-19. Специалисты вылечили свыше 550 тысяч человек, из них более 290 тысяч человек — в стационарах.

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