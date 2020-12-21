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Двухлетний ребенок был травмирован на станции метро «Цветной бульвар»
Фото: Анна Быкова

Двухлетний ребенок был травмирован на станции метро «Цветной бульвар»

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Цветной бульвар Карта всех событий

На станции метро «Цветной бульвар» в Москве был травмирован двухлетний ребенок. Он пострадал от ударов стеклянной двери во время сквозняка. Об этом пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила ТАСС.

По словам собеседника агентства, накануне днем стеклянные двери на выходе из метро «Цветной бульвар» ударили по гражданке с коляской. Причиной удара стал сильный сквозняк.

— Двери ударили по ребенку 2018 года рождения, в результате чего он получил травмы. На место происшествия были вызваны медики, ребенок был госпитализирован, — добавил собеседник ТАСС.

Он добавил, что полиция начала проверку по факту произошедшего.

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