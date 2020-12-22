Павел Кулижников переносит болезнь в легкой форме / Фото: facebook.com/pav.kulizhnickov

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился COVID-19. Об этом сообщили в понедельник, 21 декабря, в пресс-службе Союза конькобежцев РФ.

Спортсмен по этой причине пропустит Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра «Коломна», которые состоятся на этой неделе.

— Павел переносит болезнь в легкой форме. Скоро будет снова сдавать тест. В этом году у нас из-за пандемии изменилась система отбора, и в принципе он уже стартовал на квалификационных стартах для участия в международных соревнованиях. Так что в команду он отобран. Желаем Павлу скорейшего выздоровления, — сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Она выразила надежду, что Кулижников сможет выступить на международных соревнованиях в Херенвене, передает РИА Новости.

В январе и феврале в Нидерландах в Херенвене пройдет в закрытом режиме блок международных соревнований, в который входят этапы Кубка мира, чемпионат Европы в многоборье и чемпионат мира на отдельных дистанциях.

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