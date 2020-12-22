Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Татьяна Тарасова стала передвигаться в инвалидной коляске
Татьяна Тарасова страдает от болей в спине / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Татьяна Тарасова стала передвигаться в инвалидной коляске

Юлия Курганова

Звезды

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова была замечена на съемках программы «Ледниковый период» в инвалидной коляске, об этом сообщает Telegram-канал SuperRu.

Выяснилось, что сейчас судья проекта испытывает большие проблемы со здоровьем. Из-за непрекращающихся болей в спине 73-летней Тарасовой пришлось существенно ограничить свои передвижения.

На Малую арену «Лужников», где проходят съемки передачи, тренера вывозят на коляске прямо к столу жюри шоу. Несмотря на трудности, знаменитость продолжает присутствовать на съемках каждого выпуска «Ледникового периода».

Отмечается, что Тарасова не комментировала такие важные соревнования, как последний этап Кубка России и этап Гран-при, появившись в эфире лишь на одном виде. Предполагается, что так получилось из-за проблем со здоровьем у тренера.

Читайте также: «Очень страшно»: Тарасова отреагировала на решение CAS по спору WADA и РУСАДА

СМИтелевидениепроблемы со здоровьем
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте