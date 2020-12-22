Татьяна Тарасова стала передвигаться в инвалидной коляске

Татьяна Тарасова страдает от болей в спине / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова была замечена на съемках программы «Ледниковый период» в инвалидной коляске, об этом сообщает Telegram-канал SuperRu.

Выяснилось, что сейчас судья проекта испытывает большие проблемы со здоровьем. Из-за непрекращающихся болей в спине 73-летней Тарасовой пришлось существенно ограничить свои передвижения.

На Малую арену «Лужников», где проходят съемки передачи, тренера вывозят на коляске прямо к столу жюри шоу. Несмотря на трудности, знаменитость продолжает присутствовать на съемках каждого выпуска «Ледникового периода».

Отмечается, что Тарасова не комментировала такие важные соревнования, как последний этап Кубка России и этап Гран-при, появившись в эфире лишь на одном виде. Предполагается, что так получилось из-за проблем со здоровьем у тренера.

Читайте также: «Очень страшно»: Тарасова отреагировала на решение CAS по спору WADA и РУСАДА