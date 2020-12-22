Экс-полицейских будут судить за попытку обмануть адвоката на 7 миллионов рублей

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Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении бывших полицейских, которых подозревают в попытке обмануть адвоката на семь миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства в понедельник, 21 декабря.

Обвиняются бывшие начальник отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместитель в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что с сентября по октябрь 2019 года начальник полиции отдела полиции в Дорогомилово и его заместитель узнали о проведении процессуальной проверки в отношении знакомого адвоката. Они предложили ему заплатить им семь миллионов рублей, тогда они смогут повлиять на результаты доследственной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. Юрист сначала согласился, но позже обратился в полицию.

В октябре 2019 года обвиняемые получили от адвоката первую часть взятки — 3,5 миллиона рублей, после чего их задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело будет направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время злоумышленники находятся под домашним арестом.

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